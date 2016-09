L’Institut Fraunhofer IPMS développe le mode de transport optique des informations pour l’industrie 4.0

Les chercheurs de l’Institut Fraunhofer pour les microsystèmes photoniques (IPMS) de Dresde (Saxe) ont mis au point une technologie de transfert de l’information par voie optique entre des machines connectées. Cette technologie, dite “LiFi” [1], est directement appliquée dans l’industrie 4.0.

Les transformations dans l’industrie, suscitées par l’industrie 4.0, amènent à une automatisation et une informatisation plus importante des procédés de fabrication et de logistique. Les équipements industriels sont amenés à communiquer davantage entre eux et avec l’homme, générant ainsi un volume de données plus important.

Dans un contexte de numérisation de l’industrie, les spécifications en termes de qualité d’échanges d’informations entre les machines deviennent plus élevées. Le temps de réponse entre chaque machine à travers les systèmes de communication doit être inférieur à la milliseconde.

Aujourd’hui, les communications se font par des connexions filaires (câbles Ethernet) sensibles à l’usure et qui entraînent des coûts de maintenance, notamment pour remplacer les fiches des prises. Par ailleurs, ces connexions ne sont pas très souples d’utilisation dans la mesure où elles ne sont pas adaptées à des parties mouvantes d’équipements (bras préhenseur, système de levée…).

Dans le cadre du projet “GigaDock”, une équipe de l’Institut Fraunhofer IMPS a développé un module de communication LiFi basé sur le spectre électromagnétique de la lumière pour transporter les données, sans connexion filaire mais par laser. Sur des distances allant jusqu’à 50 millimètres, un temps de latence inférieur à une milliseconde est observé. Le débit d’information peut augmenter jusqu’à 12,5 gigabits par seconde, soit dix fois plus qu’une connexion Wi-Fi ou Bluetooth.

Lors du prochain salon européen sur les communications optiques ECOC à Düsseldorf (Rhénanie du Nord-Westphalie), des démonstrateurs de communication LiFi seront présentés, dont un ayant une portée de dix mètres.

[1] LiFi (pour “Light Fidelity”) désigne un mode de communication par lumière visible entre deux équipements. Le message à envoyer par l’émetteur vers le récepteur se fait par l’intermédiaire d’un laser. Les variations d’intensité lumineuse sont détectées par le récepteur, un élément sensible à la lumière, ce qui permet d’extraire les données.

Plus d’informations :

Site d’informations du salon ECOC : http://conference.vde.com/ecoc-2016/Pages/ECOC2016.aspx

Source : “Echtzeit-Li-Fi für Industrie 4.0”, communiqué de presse du Fraunhofer IPMS, 22/08/2016 – http://www.ipms.fraunhofer.de/de/press-media/press/2016/2016-08-22.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr