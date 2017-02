Nouvelle alliance de recherche “DINGFEST”, pour la lutte contre la cybercriminalité en Bavière

Trois universités et quatre entreprises bavaroises forment le nouveau consortium “DINGFEST” dont les travaux se consacrent à la lutte contre la cybercriminalité. La sécurisation des systèmes informatiques et la traçabilité des attaques revêtent une importance d’envergure car la cybercriminalité cause des milliards d’euros de dommages à l’économie allemande.

Le consortium a pour but de mettre en place une boîte à outils pour assurer la sécurité des systèmes informatiques en identifiant rapidement les attaques. D’une part, il s’agit de procéder à des recherches et de comprendre, avec des méthodes de renseignement judiciaires innovantes, les différents scenarii possibles d’attaques. D’autre part, grâce aux résultats de la recherche, il s’agit de trouver des moyens pour que ces attaques soient reconnues et prévenues en temps réel.

Ce consortium est pluridisciplinaire, dans la mesure où il s’agit de résoudre des problèmes techniques et juridiques. Les universités impliquées sont :

l’Université de Ratisbonne (Bavière), par l’intermédiaire de sa chaire d’informatique de gestion, qui coordonne le projet ;

l’Université de Passau (Bavière) au travers du professorat junior pour la sécurité des systèmes d’information sous la direction du Professeur Hans P. Reiser) ;

l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg via sa chaire d’informatique. On compte dans ce projet quatre entreprises : Innowerk-It GmbH (Passau), Nexis GmbH (Ratisbonne), Paluka Sobola Loibl & Partner Rechtsanwälte (Ratisbonne) et R-KOM GmbH & Co. KG (Ratisbonne).

Chaque porteur de projet s’occupe d’un champ bien précis. A titre d’exemple, l’Université de Passau se penchera sur la collecte et l’enregistrement efficaces des données, permettant de repérer les personnes à l’origine des attaques et de prévenir les attaques potentielles, alors que l’Université de Ratisbonne se préoccupera de la reconnaissance visuelle des comportements malicieux et signalera aux autorités compétentes sous un pseudonyme les incidents de sécurité à travers un service d’assistance.

Ce projet de recherche va consister à développer des modules pour la reconnaissance, l’analyse et le signalement des incidents de sécurité. Ils seront équipés d’interfaces ouvertes, dans la mesure où des utilisateurs tiers pourront utiliser ces modules et les adapter à leurs besoins. Les PME pourront se servir de ce logiciel démonstrateur comme une base au développement de leurs produits et de leurs services.

Le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) finance ce projet à hauteur de 2,4 millions d’euros jusqu’à fin mai 2019.

Plus d’informations :

Site du projet DINGFEST : https://dingfest.ur.de/#Top

Sources :

“Cyberkriminelle „DINGFEST“ machen : Universität Passau Teil eines neuen Forschungsverbunds”, Communiqué de presse de l’Université de Passau, 08/09/2016 – http://www.uni-passau.de/bereiche/presse/pressemeldungen/meldung/detail/cyberkriminelle-dingfest-machen-universitaet-passau-teil-eines-neuen-forschungsverbunds/?no_cache=1

“IT-Sicherheit : Forscher entwickeln Werkzeuge zur Erkennung digitaler Angriffe”, Communiqué de presse de l’Université de Ratisbonne, 30/06/2016 – http://www.uni-regensburg.de/pressearchiv/pressemitteilung/655570.html

Rédactrice : Antoinette Humeau, antoinette.humeau[at]tum.de – www.science-allemagne.fr