Première édition du symposium germano-chinois au sujet de l’industrie 4.0

Le 29 novembre 2016 s’est tenue à Berlin la première édition du forum germano-chinois sur la fabrication connectée et les procédés de production (industrie 4.0). Les secrétaires d’État Matthias Machnig du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) et Georg Schütte du ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF), ont tenu chacun un discours à l’occasion de son ouverture.

L’évènement a rassemblé environ 300 représentants politiques, économiques et scientifiques d’Allemagne et de Chine, dont 150 venus de Chine. La Chine est le premier pays avec lequel l’Allemagne a conclu un accord en matière d’industrie 4.0. A l’occasion de la conférence, une vingtaine d’exemples de projets de coopération entre les deux pays est dénombrée. Un groupe de travail s’est également formé, au travers duquel des entreprises issues des deux pays peuvent contribuer à la coopération en proposant des produits.

De par l’importance vitale que recouvrent les secteurs pour lesquels les pratiques d’industrie 4.0 s’appliquent (gestion de l’énergie, électromobilité, économie de la santé …), les échanges de données entre équipements et entre acteurs industriels doivent être sûrs et fiables. Le cadre d’une collaboration étroite entre les deux pays est propice au bon traitement de cette question. Celle-ci s’opère déjà par l’élaboration de standards internationaux selon une feuille de route appelée à être définie lors de ce symposium.

Les principaux sujets en sont :

Le modèle d’architecture de référence RAMI 4.0 [1]

Les robots connectés pour la fabrication

La sécurité informatique

La communication sans fil

Les cas pratiques

Les logiciels pour les processus industriels

Il existe trois accords majeurs entre l’Allemagne et la Chine en matière de développement de l’industrie 4.0. En juillet 2015, le BMWi et le ministère chinois de l’Industrie et de la Technologie de l’Information (MIIT) ont conclu un accord visant à favoriser la coopération entre les entreprises allemandes et chinoises. En janvier 2016, le BMBF et le ministère chinois de la Science et de la Technologie (MOST) ont signé un mémorandum d’accord sur le développement de solutions innovantes issues de la coopération scientifique et technologique bilatérale sur les techniques de fabrication de pointe et les services connectés. Enfin, le BMWi et l’Office chinois de normalisation (SAC) ont constitué un groupe de travail conjoint sur la normalisation dans l’industrie 4.0.