Trois nouveaux centres de recherche de la Fondation Einstein à Berlin

Le conseil d’administration de la Fondation Einstein à Berlin a prévu d’ouvrir trois nouveaux centres de recherche, dans le domaine de l’étude de l’Antiquité, des thérapies régénératives et de la numérisation.

Les centres Einstein, créés en 2009 à l’initiative du Land de Berlin, sont conçus comme des centres permettant un moyen de subvention innovant, notamment en aidant les universités berlinoises et la faculté de médecine de la Charité à recourir à des subventions provenant du domaine de la recherche extra-universitaire ou du secteur privé. Ci-dessous sont détaillés les trois nouveaux projets de centre Einstein.

Le centre Einstein pour les thérapies régénératives a pour but d’améliorer le traitement de patients dont le processus de régénération des cellules est perturbé et ayant par exemple des défenses immunitaires affaiblies ou souffrant de diabète ou de maladies du système moteur liées à l’âge. Pour cela, les chercheurs de ce centre étudieront les mécanismes des processus de guérison afin de développer des nouvelles thérapies adaptées, et vont tout particulièrement s’intéresser aux cellules souches. Ce centre sera porté par le centre pour les thérapies régénératives de Berlin-Brandebourg et l’école de thérapies régénératives de l’Université de médecine de la Charité de Berlin.

Le centre Einstein “Chronoi” est un centre de recherche en sciences sociales spécialisé dans l’Antiquité. Les chercheurs y étudieront la conscience et la perception du temps et de l’organisation du temps dans l’Antiquité, sous une perspective qui ne sera pas seulement historique mais mettant également en jeu la sociologie et les sciences naturelles. Le centre Chronoi est issu d’une collaboration entre l’Université libre (FU Berlin) et l’Université Humboldt de Berlin, en partenariat avec l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, l’institut allemand d’archéologie, l’institut Max-Planck d’histoire des sciences et la Fondation pour le patrimoine culturel de Prusse.

Le centre Einstein pour le futur numérique est issu d’un partenariat public-privé à l’échelle nationale, trans-universitaire et interdisciplinaire dans des thèmes divers tels que la médecine, l’archéologie ou le droit, toujours en lien avec la numérisation. Les thèmes de recherche seront par exemple “industrie et services numériques”, “société et sciences sociales numériques”, “santé numérique”. Les partenaires publics sont entre autres les universités berlinoises (Université technique – TU Berlin, la FU Berlin, Université Humboldt) ainsi que la faculté de médecine de l’hôpital de la Charité. 50 postes de jeunes chercheurs seront créés, et 38,5 millions d’euros seront alloués (par le Land de Berlin, de plusieurs instituts de recherche extra-universitaires, ainsi que des acteurs privés) à ce centre de recherche, sur une durée de six ans.

Source : "Berlin erhält drei neue Einstein-Zentren", Communiqué de presse de la Fondation Einstein, 08/09/2016 – http://www.einsteinfoundation.de/de/aktuelles/details/archive/2016/september/07/article/berlin-erhaelt-drei-neue-einstein-zentren/ et "50 neue IT-Professuren für Berlin", Article paru dans Berliner Zeitung, 13/09/2016

