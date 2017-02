Cérémonie d’anniversaire pour les 25 ans du GeoForschungsZentrum à Potsdam

Johanna Wanka, ministre fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF), Martina Münch, ministre de la Science, de la Recherche et de la Culture du Brandenbourg, Jann Jakobs, maire de Postdam, Rolf Emmermann, premier président du GFZ, Heinz Riesenhuber, ancien ministre fédéral de la Recherche et de la Technologie et doyen du Bundestag, ont tous salué le savoir-faire scientifique du GFZ dans le domaine des sciences de la Terre, savoir reconnu à l’échelle nationale comme internationale. Ils ont notamment souligné le rôle majeur joué par le GFZ en tant que coordonnateur dans le réseau sismographique GEOFON assurant une observation de l’état sismique du globe ou encore dans le projet Geo.X rassemblant les compétences en géosciences de plusieurs instituts de recherche présents dans les villes de Berlin et de Potsdam. La transmission du savoir acquis est apparue comme un point important pour aider les politiques dans leur prise de décision mais aussi pour aider le grand public à prendre conscience de la complexité des défis auxquels il peut être confronté.

Par la suite, Reinhard Hüttl, président du conseil d’administration et directeur scientifique du GFZ, a présenté l’importance de la recherche fondamentale pour résoudre les défis scientifiques des prochaines décennies. De son côté, Otmar Wiestler, président de la communauté Helmholtz, a souligné l’engagement des 1 300 collaborateurs du GFZ, allemands comme étrangers, dans la renommée actuelle du centre et dans ses défis à venir. Johanna Wanka en avait notamment évoqués certains dans son discours introductif, notamment le développement durable dans le contexte du réchauffement climatique où la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles pourrait être amplifiées.

Lors d’un interlude vidéo ponctuant les prises de parole des différents intervenants, Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne, a lui aussi souligné la grande expertise du GFZ dans le domaine des géosciences et a rappelé les relations liant le GFZ à divers acteurs français des sciences de la Terre (Bureau de Recherche Géologiques et Minières, BRGM ; Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, CRPG ; Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement, CEREGE ; Institut de Physique du Globe de Paris, IPGP).

Parmi les projets de ces 25 dernières années auxquels le GFZ a contribué, certains projets sont cités en exemple :

GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) a débuté en 1996 et a eu pour objectif principal d’améliorer la connaissance du champ gravitationnel terrestre (géoïde). Cette mission a également permis d’obtenir plusieurs profils de distribution verticale de température et d’humidité de l’atmosphère ;

GEOFON est un réseau sismologique hébergé par le GFZ en collaboration avec des partenaires locaux qui permet d’alerter en cas de tremblement de terre et de tsunamis mais également de rassembler et de diffuser au chercheurs des données sismologiques pour progresser dans la connaissance de la structure interne du globe ;

le site de recherche de Ketzin (Brandenburg) a permis d’étudier la faisabilité du stockage de CO2 en aquifère [1] salin profond à l’échelle des temps géologiques (centaines de milliers à millions d’années). Dans le cadre de projets nationaux et internationaux, le GFZ a supervisé la phase d’injection de 67 000 tonnes de CO2 de 2008 à 2013 et le suivi d’observation du site à plus long terme ;

sur le site de recherche géothermique de Groß Schönebeck (Brandenburg), à partir de 2001, un projet a eu pour objectif d’évaluer la faisabilité et de développer la technologie d’une installation géothermique en milieu peu perméable, à partir d’un doublet géothermique [2] atteignant des aquifères d’une température de 150 °C entre 3,9 et 4,4 km de profondeur ;

le projet Geo.X coordonné par le GFZ cherche depuis 2010 à établir un réseau de compétences en géosciences entre les instituts de recherche présents dans les villes de Berlin et Potsdam qui soit reconnu pour son expertise à l’échelle européenne.

[1] Un aquifère est une formation géologique suffisamment poreuse et /ou fracturée qui permet donc l’écoulement de l’eau et donc son stockage.

[2] Doublet géothermique : type d’installation permettant de valoriser la ressource géothermale à grande profondeur (> 1 000 m). Elle est constituée d’un puits producteur (pompage de la nappe d’origine) et d’un puits injecteur (réinjection dans la nappe une fois les calorie extraire en surface pour alimenter un réseau de chaleur généralement).

