Lancement de l’usine de recherche “Open Hybrid LabFactory” pour une fabrication innovante des voitures

Le 22 septembre 2016, l’usine de recherche “Open Hybrid LabFactory” située sur le campus de recherche LeichtbauCampus à Wolfsburg (Basse-Saxe) a été inaugurée en présence de la ministre fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF), Johanna Wanka. Cette usine de recherche vise à expérimenter les procédés hybrides pour la fabrication de structures innovantes pour les voitures.

La situation de l’usine sur un campus de recherche permet un transfert plus rapide des résultats de recherche vers de nouveaux produits, procédés et services. Elle est placée sous la responsabilité du Centre de recherche bas-saxon sur les technologies de véhicules (NFF) de l’Université technique de Brunswick (Basse-Saxe), en partenariat avec des industriels tels que le groupe Volkswagen, BASF ou IAV ; des instituts de la société Fraunhofer, l’Université technique de Clausthal (Basse-Saxe) et l’Université de Hanovre (Basse-Saxe).

Le but est de produire en grande quantité des carrosseries de voitures et des systèmes de motorisation pour légers et ainsi moins exigeant en énergie et en ressources, à niveau de sécurité et de performance équivalent aux voitures conventionnelles. La chaîne de fabrication va comprendre des procédés hybrides de fabrication et intégrer également le recyclage des structures fabriquées. Les procédés hybrides de fabrication correspondent à l’assemblage de structures à base de matières de propriétés différentes, comme le métal, le plastique et les textiles pour créer des éléments de constructions pour voitures les plus légers possible.

Dans un premier temps, l’État fédéral va financer la recherche au sein du “Open Hybrid LabFactory” à hauteur de 30 millions d’euros. Avec le concours des partenaires industriels, le Land de Basse-Saxe et la ville de Wolfsburg, un peu plus de 90 millions d’euros sont mis à disposition pour l’édification des bâtiments, la mise en place des équipements de fabrication (60 millions d’euros) et aux premiers projets de recherche. Une somme de 200 millions est prévue sur les 15 prochaines années pour financer la recherche.

