Le BMVI investit massivement pour le développement de la conduite automatisée et connectée

Le ministère des Transports et des Infrastructures Numériques (BMVI) met à disposition une somme de 100 millions d’euros pour la conduite automatisée et connectée. Un premier financement à hauteur de 15,7 millions d’euros est destiné à quatre projets de recherche.

L’Allemagne souhaite être le pays à la pointe des technologies de conduite automatisée et connectée. Pour cela, le gouvernement fédéral investit massivement pour favoriser l’émergence de nouvelles technologies et de nouvelles infrastructures. Une ligne budgétaire “Conduite automatisée et connectée sur des terrains numériques d’expérimentation en Allemagne” de 100 millions d’euros a été mise en place par le BMVI. Dans un premier temps, 15,7 millions sont alloués à quatre projets de recherche menés à Brunswick (Basse-Saxe), Kassel (Hesse) et sur l’autoroute A9 en Bavière.

Ces quatre projets de recherche sont les suivants :

“Providentia” : Ce projet concerne le développement d’outils de détection les plus modernes pour une observation fiable de chaque situation de circulation sur l’autoroute A9, destinés à équiper les véhicules autonomes. Le financement est de 6,1 millions d’euros et les partenaires principaux sont les industriels Fortis et BMW.

“Digitaler Knoten 4.0” : Ce projet consiste à mettre au point des outils de gestion de conduite pour des intersections en ville, en présence d’un trafic mixte. Il est prévu que la ville de Brunswick en soit le terrain d’expérimentation. Il est doté de 5,8 millions d’euros et le Centre allemand pour la recherche aérospatiale (DLR), l’Université technique de Brunswick (TU Brunswick), et Volkswagen en sont les principaux acteurs.

“Veronika” : Au sein de la ville de Kassel, la connectivité des véhicules va être élargie aux autres véhicules et aux infrastructures routières comme les feux de circulation. Des capteurs vont équiper les trams, les bus et les véhicules de secours pour échanger des données avec les véhicules autonomes. La ville et l’Université de Kassel sont les deux partenaires du projet pour une enveloppe de 2,3 millions d’euros.

“ConVex” : Sur l’autoroute A9, la technologie de communication 5G sera développée au sein d’une plateforme de communication entre véhicule et infrastructure spécifique à la circulation routière. Les acteurs impliqués dans ce projet d’1,5 million d’euros sont principalement les industriels Qualcomm, Ericsson et Audi.

Source : “Dobrindt : 100 Mio. Euro für das automatisierte Fahren – BMVI vergibt erste Förderbescheide für innovative Forschungsprojekte”, 17/12/16 – Communiqué de presse de la TU Brunswick – https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/nff/Presse/2016-12-17_pm-bmv—dobrindt-100-mio-euro-fuer-das-automatisierte-fahren.pdf

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr