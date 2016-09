Le BMWi finance un projet d’envergure pour la conduite “coopérative” des véhicules

Le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) finance depuis le 1er septembre 2016 le projet IMAGinE (“Intelligente Manöver Automatisierung – kooperative Gefahrenvermeidung in Echtzeit”).

Ce projet de recherche a pour vocation de développer un outil de conduite dite “coopérative”, c’est-à-dire basé sur l’automatisation d’échanges d’informations entre véhicules et infrastructures décentralisées pour assister le déplacement des véhicules en temps réel dans des situations de conduite complexes (ex : manœuvre de dépassement, insertion sur autoroute). Un véhicule donné interagit donc avec son environnement, en échangeant des informations issues des véhicules l’entourant. Les manœuvres délicates sont effectuées ainsi avec une meilleure coordination.

Pour concrétiser ce projet, de nouveaux standards de communication structurant les échanges d’informations entre véhicules et infrastructures seront développés. Les fonctionnalités du système d’assistance seront mises au point à partir de six situations particulières, pour être ensuite appliquées à plusieurs véhicules légers et poids lourds sur route et autoroute.

Le BMWi finance le projet à hauteur de 17,9 millions d’euros pour les quatre prochaines années. Le consortium est composé de dix entreprises du secteur automobile, sous-traitants compris, dont le constructeur automobile Opel qui dirige le projet, BMW, Daimler, Volkswagen, Bosch, d’un service de voirie, “Hessen Mobil” du Land de Hesse, ainsi que l’Université technique de Munich (TUM, Bavière).

Source : “BMWi startet Förderung des Großforschungsprojekts IMAGinE für “kooperatives Fahren in der Zukunft””, 05/09/16 – Communiqué de presse du BMWi – http://www.bmwi.de/DE/Themen/technologie,did=779040.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr