L’IFA de Berlin comme indicateur de tendance dans l’électronique de consommation

Le salon international de l’électronique de divertissement et de consommation IFA (“Internationale Funkausstellung”) s’est déroulé à Berlin entre le 2 et le 7 septembre 2016. Le salon reste reconnu mondialement avec des représentants de tous les continents parmi les exposants et les visiteurs. Dans le secteur de l’électronique de consommation, le salon permet d’indiquer les tendances qui vont animer le marché de l’électronique. Les secteurs de l’électroménager, des équipements domestiques, des médias, de l’audio, des télécommunications et de la santé sont concernés. En 2016, le salon a bénéficié d’une surface d’exposition totale de 158 000 m² et de 1800 exposants.

Les nouveautés technologiques observées sur le salon cette année concernent : le perfectionnement des technologies d’éclairage des écrans de télévision LCD et par LED organiques

la mise en connexion par réseau d’éléments de restitution du son avec une chaîne Hi-Fi centrale

la réduction de la consommation électrique, la réduction du bruit tout en facilitant l’utilisation pour l’électroménager domestique, en particulier concernant les dispositifs tels que les machines à laver, les réfrigérateurs ou les lave-vaisselle.

le développement de la communication entre les objets du quotidien présents dans la maison.

Au sein du salon, outre les enseignes du secteur de l’électronique du divertissement et de la consommation, sont également présents des petites entreprises et des laboratoires, permettant ainsi d’identifier des technologies émergentes sur des produits qui viennent d’être conçus ou en voie de conception. Tout d’abord, la voiture connectée est de plus en plus considérée comme un objet connecté du quotidien. Une présentation du président du conseil du groupe Daimler et président de Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, a décrit la voiture, en accord avec les projets que développe actuellement la firme, plus seulement comme un moyen de locomotion autonome mais aussi comme un ordinateur permettant de gérer d’autres tâches (gestion de la messagerie électronique, réservations/achats en ligne). Il est également envisagé d’adapter le déplacement autonome des véhicules pour aller récupérer des colis en des points géographiques où le propriétaire du véhicule ne se trouve pas physiquement. Une borne présente à l’intérieur du véhicule pourrait être reconnaissable par le postier pour attester de la délivrance du colis au destinataire. La connectivité de la voiture constitue également un enjeu pour l’entreprise Worldline, filiale du groupe français Atos. En partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie, l’entreprise cherche à améliorer l’efficacité de la connexion du véhicule à des réseaux WiFi publics. Le réseau 3G est utilisé pour conserver une connexion pendant le temps de passage d’un réseau Wifi à un autre. L’objectif est de permettre aux applications embarquées sur l’ordinateur de bord du véhicule de rester connectées à leurs serveurs distants. Le secteur de la réalité augmentée était également représenté au travers de petites entreprises venues présenter leurs nouvelles lunettes à réalité augmentée avec l’utilisation de smartphones comme interface visuelle ainsi que de laboratoires comme l’Institut Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) spécialisé dans les technologies de l’information, qui a proposé une démonstration de sa dernière technologie de reconstitution 3D en réalité augmentée [1]. Enfin, au sein de l’évènement de l’IFA, la robotique était représentée par un salon et un colloque dédié, dont la programmation a été mise en place par la société Innorobo, organisatrice du salon de robotique en France [2] [3]. Cette conférence était destinée à informer des progrès rapides en matière de technologies robotiques, notamment en robotique de service, par l’intermédiaire d’intervenants français et européens, représentatifs du secteur de la robotique. Plus d’informations : [1] article de la société Fraunhofer au sujet de la technologie de reconstitution 3D en réalité augmentée mis au point par l’Institut Fraunhofer HHI (en allemand et en anglais) : https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2016/september/zur-videokonferenz-beamen.html [2] article relatant l’édition 2015 du salon Innorobo à Lyon : http://www.industrie-techno.com/la-cobotique-grande-vedette-du-salon-innorobo.39075 [3] article évoquant l’édition 2016 du salon Innorobo à Paris : http://www.industrie-techno.com/la-cobotique-une-opportunite-pour-la-france.44346 Source : Participation du rédacteur à l’évènement Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

