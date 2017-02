Vers une baisse du temps d’attente des véhicules à un carrefour grâce à une commande des feux de signalisation connectée aux véhicules

Des scientifiques de l’Institut d’ingénierie des transports routiers du DLR, impliqués dans le projet VITAL (Commande connectée en fonction de la circulation pour dispositif à signaux lumineux) [1], ont mis au point une procédure de commande de signalisation, dont la réalisation dépend des conditions de trafic mesurées en temps réel.



La place Tostmann à Brunswick (Basse-Saxe) a constitué le premier terrain d’expérimentation de ce dispositif. Le bénéfice en temps obtenu grâce à la commande adaptative du feu de signalisation a été calculé en comparaison avec une commande classique à intervalle de temps régulier. Sur une durée d’expérimentation de 16 heures pour un échantillon de mesure de 800 véhicules passant par l’intersection en une heure, la réduction du temps d’attente en cumulé correspond à cinq heures voire quinze heures, suivant les situations de trafic et le type de commande.

Le dispositif de commande est conçu de manière à actionner le feu vert en fonction de l’état de la circulation. Grâce à la technique de communication entre le véhicule connecté et l’infrastructure de commande Car2X, des informations sur la position et la vitesse des véhicules sont envoyées et les trajectoires de déplacement sont simulées. Le temps d’arrivée des véhicules sur la ligne d’arrêt du feu est calculé et la commande active le feu vert, en fonction de ces paramètres. De manière réciproque, des informations sur le temps de commutation du feu de signalisation à nouveau vers le feu rouge sont envoyées au véhicule qui adapte sa vitesse en conséquence.

En raison de la faible quantité actuelle de véhicules connectés en circulation, pour cette première expérimentation, les scientifiques ont également utilisé une technique de détecteurs à champ magnétique pour signaler l’approche d’un véhicule. Il s’agit d’une technique de substitution amenée à être remplacée par la technique de communication Car2X, avec le déploiement de celle-ci sur les véhicules. Le carrefour de la place Tostmann fait partie des plateformes d’application de la mobilité connectée (AIM). Elle reçoit le soutien financier de l’État fédéral, du Land de Basse-Saxe ainsi que de la ville de Brunswick.

[1] : Verkehrsabhängig Intelligente Steuerung von Lichtsignalanlagen

Plus d’informations :

Flyer d’information du projet VITAL (en allemand) : http://www.dlr.de/ts/Portaldata/16/Resources/projekte/vital/VITAL-Flyer_Onlineversion.pdf

Source : “Weniger Wartezeit dank intelligenter Ampeln”, 24/01/17 – Communiqué du DLR – http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-20727/#/gallery/25494

