Cinéscience « Et l’Homme créa la vache », jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 dans l’Auditorium de l’Ambassade.

L´Ambassade de France à Berlin présentera, le jeudi 10 novembre 2016, le film : «Et l’Homme créa la vache »,de Jean Christophe Ribot , coécrit par Nathalie Barbe et Audrey Mikaelian. A l’issue du film le Professeur de génétique animale Etienne Verrier dialoguera avec un membre de l’Ethikrat.

Animal emblématique de l’influence de l’Homme sur la génétique animale, la vache a constamment évoluée selon les besoins et les exigences humaines. Aujourd’hui les progrès scientifiques sur la génétique permettent une adaptation totale de l’animal aux besoins humains. La vache « basse consommation » permet de produire plus en mangeant moins, la vache « santé », plus résistante aux maladies, et la vache « export » est idéale pour l’élevage intensif partout dans le monde : choisir son modèle bovin est désormais possible. Pourra-t-on demain choisir la couleur et la forme des vaches ou encore les doter d’autres caractéristiques ? À partir des progrès de la génétique, décryptage d’une révolution en marche.

Ce film est déconseillé aux enfants de moins de 15 ans.

Le film peut être vu en français comme en allemand.

