ALUMNI Recherche et Innovation France – Allemagne ; Rencontre des acteurs de la coopération franco-allemande pour la recherche et l’innovation

A l’occasion du du 30e anniversaire du programme PHC PROCOPE, le Service pour la science et la technologie organise le 5 décembre de 16h00 à 21h00 à l’ambassade de France à Berlin, entrée : Wilhelmstrasse 69, 10117 Berlin un évènement rassemblant des acteurs de la coopération franco-allemande en recherche.

Cette manifestation vise à réunir le réseau des ALUMNI scientifiques français et allemands et à promouvoir ce formidable réseau très innovant pour développer la coopération.

Les participants sont des chercheurs (anciens chefs de projets du PHC PROCOPE, boursiers du gouvernement français, des lauréats de la fondation Humboldt, des chercheurs français en Allemagne et des chercheurs allemands en France), des représentants des institutions françaises et allemandes (MAEDI, MENESR, BMBF, DAAD, CAMPUS France) et du monde socio-économique, ainsi que des fondations( Fondation Humboldt…)

Cet évènement se déroulera en deux temps : deux ateliers de travail, suivis par une réception dans les salons de l’ambassade.

Pour s’inscrire : merci d’envoyer un email à l’adresse science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr jusqu’au 30 novembre 2016. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Articles associés: