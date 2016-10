Parution du rapport: L’institut d’études avancées en développement durable (IASS) de Potsdam

L’institut d’études avancées en développement durable (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS) de Potsdam (Brandebourg) est une institution fondée en 2009 pour mener des recherches sur la climatologie, le système Terre et le développement durable selon une approche pluridisciplinaire (sciences naturelles, droit, sciences humaines et sociales…). Son objectif est de rassembler et fédérer des chercheurs internationaux pour influencer les discussions sur le climat au niveau mondial.

Redacteur: Sean Vavasseur

