CLIMATALK – L’économie circulaire : comment réconcilier économie et écologie ? 12.12.18, 18:00

De nombreuses expertises scientifiques démontrent que les modèles de production et de de consommation des sociétés occidentales, fondés majoritairement sur une surexploitation des ressources naturelles, ne sont plus durables. L’économie circulaire, qui vise à limiter le gaspillage et l’impact environnemental des activités humaines par une gestion sobre et efficace des ressources pourrait permettre, par un cercle vertueux, de préserver l’environnement et le climat.