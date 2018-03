Innovation : Un partenariat conclu entre la Technische Universität #München (#TUM) et #Google

La Technische Universität München (TUM) et le géant du numérique Google ont signé un partenariat de recherche et d’innovation le 16 février dernier. Google s’est engagé à financer des projets de recherche à hauteur de 250 000 € chaque année pour les trois ans à venir. A cela s’ajoute un soutien matériel de l’entreprise.

La robotique et l’automatisation sont au cœur du projet de coopération. Un intérêt particulier est également porté sur l’intelligence artificielle, qui va bénéficier de programmes de financement particuliers. L’incubateur d’entreprises de la TUM, UnternehmerTUM, est en première ligne pour le soutien aux entrepreneurs. Cela s’inscrit dans le projet « AppliedAI Initiative » de la firme américaine.

De plus, Google investit un million d’euros dans la Fondation de l’université, « TUM Partner of Excellence », dans le but de favoriser le développement des jeunes chercheurs. C’est la première entreprise non-européenne à devenir ainsi un « Partenaire d’Excellence » de la TUM.

Google est déjà présent en Bavière depuis 2006, et a ouvert un centre de recherche à Munich en 2016. Celui-ci se concentre sur les questions de sécurité des données et d’intelligence artificielle. L’entreprise américaine a déjà travaillé avec la TUM, reconnue pour la qualité de ses formations en génie mécanique.

