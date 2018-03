Le #DKFZ à la tête d’un #consortium européen pour accélérer le développement pharmaceutique en #oncologie pédiatrique

Le Centre allemand de recherche contre le cancer (DKFZ, situé à Heidelberg en Bade-Wurtemberg) va coordonner avec la compagnie pharmaceutique Eli Lilly un consortium de recherche baptisé « ITCC-P4 » (Innovative Therapies for Children with Cancer – Paediatric Preclinical Proof-of-concept Platform). Celui-ci regroupera 21 institutions de recherche et entreprises de biotechnologie issues de huit pays différents afin d’améliorer les résultats des tests précliniques dans le cas de tumeurs récidivantes chez l’enfant.