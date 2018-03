Pour le #Fraunhofer, le programme européen #FET « Future Emerging Technologies » devrait être prolongé

FET « Future Emerging Technologies » est un programme de l’Union Européenne sur les technologies émergentes. Son objectif est de promouvoir les axes de recherche avec un potentiel impact technologique et sociétal, en laissant une grande liberté aux chercheurs de poursuivre des projets qui peuvent comporter des risques.

Les résultats montrent que les projets de recherche financés par FET contribuent fortement à la production de connaissances, les publications sont citées dans des revues reconnues. Par ailleurs de nombreux projets ont un fort potentiel d’application et économique, plus de 80% des projets sont en contact avec des industriels et 12% des projets ont donné lieu à des créations d’entreprises, ce qui est très élevé dans le domaine de la recherche académique. Enfin, l’impact sociétal du programme FET est très positif.

Pour résumer et conclure cette analyse, le Dr. Bernd Beckert de l’Institut Fraunhofer, directeur du projet « FET-Traces », décrit le programme « Future Emerging Technologies » comme unique et prometteur. C’est, selon lui, un programme qui a fonctionné et qui devrait être poursuivi pour renforcer l’Europe dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

Plus d’informations : « Future and Emerging Technologies » description : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies

FET-Traces : Rapport 2018 : https://www.fet-traces.eu/traces-wAssets/docs/FET_Traces_final_report_2018.pdf

Source : « Das Eu-Forschungsprogramm FET wirkt und sollte weiter ausgebaut werden », Communiqué de presse Fraunfhofer-Institut für System ind Innovationsforschung (ISI), Anne-Catherine Jung : https://idw-online.de/en/news689908

Rédactrice : Clarisse Brehier, clarisse.brehier[at]diplomatie.gouv.fr www.science-allemagne.fr