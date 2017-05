Appel à candidatures : Chef de projet de l’Académie franco-allemande TUM-IMT

L’Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l’enseignement supérieur et la recherche pour l’innovation, dans les domaines de l’ingénierie et du numérique. Le programme Industrie du Futur est un programme prioritaire pour l’Institut. Dans ce cadre, et à la demande de notre tutelle, l’IMT a créé, en partenariat avec la Technische Universität München (TUM), l’académie franco-allemande pour l’industrie du Futur. l’Académie franco-allemande se donne pour mission de mener une réflexion prospective et des travaux de recherche sur la place de l’homme dans les transitions numériques et industrielles, et de faire émerger et mûrir les nouveaux paradigmes de l’industrie du futur. Cette académie, sans mur, vise à monter des projets de R&D innovants dans le cadre de partenariats industriels autour de thématiques clés comme l’automatisation, le big data, l’internet des objets, les transports, le management,… Elle vise également à développer de nouveaux cursus de formation, créer des contenus (MOOC) et intensifier les échanges d’étudiants.

Le chef de projet de l’académie franco-allemande travaille au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) de l’Institut Mines-Télécom, sous la responsabilité du Directeur de la Recherche et de l’Innovation et en soutien au coordinateur IMT du programme franco-allemand. Il sera amené à travailler étroitement et de façon transverse avec la Direction de l’Enseignement et de l’International (DEI) et l’équipe en charge du programme transversal Industrie du Futur, au sein de la Direction générale de l’IMT.