Appel à projets 2018 PROCOPE STRUCTURANT: Soutien à l’organisation de colloques scientifiques et de rencontres d’experts franco-allemands

Le Service pour la science et la technologie près l’Ambassade de France à Berlin souhaite renforcer la coopération franco-allemande en matière de recherche et d’innovation, qui passe notamment par la participation d’équipes de recherche des deux pays à des projets de grande envergure au niveau national ou européen, en soutenant l’organisation de manifestations et rencontres entre les partenaires.