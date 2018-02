Paysage scientifique et technologique de la Bavière

La Bavière est passée en quelques décennies d’une région essentiellement agricole à une région mondialement reconnue pour ses technologies de pointe, sa recherche et l’importance accordée à l’innovation. À titre de comparaison, la Bavière a une plus forte population que la Belgique, et un PIB supérieur à celui de la Belgique ou de la Suède[1].

La coopération scientifique et universitaire bilatérale franco-bavaroise est soutenue. Son développement s’inscrit dans le cadre de la coopération franco-allemande et de la feuille de route adoptée le 6 février 2012 à l’issue du 14ème Conseil des ministres franco-allemand. Plus largement, elle s’inscrit dans le cadre général de la construction de l’Espace européen de la recherche (ERA) et de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). À l’échelle bavaroise, une Déclaration d’intention signée le 21 mai 2015 par le Premier Ministre Manuel Valls et le Ministre-Président Horst Seehofer renforce la coopération franco-bavaroise dans les domaines économique, scientifique et d’innovation (énergies renouvelables, économie numérique, pôles de compétitivité, formation professionnelle).

Cette coopération bénéficie aussi du contexte favorable de la dynamique franco-bavaroise et de l’accord signé le 18 mai 2010 par le MESR et le ministère bavarois des sciences, de la recherche et des arts. Cet accord souligne l’importance que la France accorde aux innovations mises en place dans ce Land et l’intérêt de la Bavière à développer ses coopérations, déjà nombreuses, avec la France. La stratégie d’internationalisation conduite en 2012/2013 par ce même Ministère a confirmé au niveau de l’Europe la coopération prioritaire avec la France.

Rédactrice: Patricia Gautier

Source : Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France à Berlin

