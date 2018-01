Rencontre entre des start-ups israéliennes et des PME allemandes

Ce programme bilatéral vise à renforcer les liens déjà étroits dans les sphères économiques et scientifiques. Ceci grâce à un programme de financement de projets réalisés en commun entre start-ups, PME et centres de recherche. Ces projets communs sont réalisés dans le domaine des nanotechnologies et recouvrent donc des thématiques différentes comme la santé ou les biotechnologies, les nanomatériaux, le stockage de l’énergie ou encore la photonique.

Cette initiative fait suite au sommet intergouvernemental israélo-allemand de février 2016, lors duquel le secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Energie (BMWi) Thomas Rachel avait signé une feuille de route avec Amit Lang, directeur général du Ministère israélien de l’Economie.

Ce renforcement de la coopération concerne aussi les centres de recherche, puisque la Fondation Minerve, la Fondation israélo-allemande pour la coopération, ainsi des laboratoires de recherche correspondant aux thématiques (batteries, technologies de l’eau) en font partie. Cette coopération met particulièrement l’accent sur les transferts de technologie et les perspectives d’exploitation.

