Lancement d’un volet complémentaire du PHC Procope visant à renforcer et à amplifier des coopérations existantes

30 ans après la création du programme PHC Procope qui avait pour but d’initier des coopérations franco-allemandes en recherche, un nouveau volet du programme vient d’être mis en place. Son objectif est d’accompagner les équipes dans la création de réseaux et la préparation de projets de plus grande ampleur, notamment au niveau européen. Le nouveau volet appelé “Phase II - Consolidation des coopérations” a été publié le 5 avril 2017, simultanément en France et en Allemagne, en même temps que le programme PHC Procope “classique”, appelé désormais “Phase I – Initiation de coopération” : http://www.campusfrance.org/fr/procope