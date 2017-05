Création du centre de référence national pour l’authenticité et l’intégrité de la chaine alimentaire

La confiance des consommateurs dans l’origine et la qualité des produits alimentaires qu’ils consomment entre de plus en plus en considération dans leurs habitudes d’achats. Ceci est d’autant plus vrai pour les produits labellisés bio pour lesquels le consommateur consent à payer un coût supplémentaire.

A travers l’Institut Max Rubner qui met en place depuis plusieurs années déjà des méthodes d’analyse permettant d’authentifier l’origine des produits alimentaires, le NRZ-EIL va pouvoir profiter de cette expertise. Des techniques de vérification poussée ont été développées, telles que des analyses ADN, pour évaluer l’espèce exacte du poisson ou de la volaille considérée. D’autres procédés, basés sur des analyses isotopiques, permettent par exemple de déterminer si le lait ou le poisson ont été produits selon un procédé bio ou de façon conventionnelle.

Le but de ce centre est d’en faire un point de contact national vis-à-vis des autorités européennes et de ses homologues dans les autres pays européens afin de pouvoir garantir la sécurité alimentaire aux consommateurs. Le NRZ-EIL sera également garant d’une bonne communication entre les autorités nationales et européennes et le monde scientifique, afin de bénéficier des dernières innovations et ainsi améliorer la fiabilité des contrôles effectués.

Source : ꞌꞌKommt das Olivenöl aus Italien ? Ist der Fisch wirklich Seezunge ?ꞌꞌ, communiqué de presse du ministère fédérale de l’Alimentation et de l‘Agriculture, 11/05/2017 – http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2017/036-MRI.html

ꞌꞌNationales Referenzzentrum am MRI eingerichtetꞌꞌ, communiqué de presse de l’Institut Max Rubner, 11/05/2017 – https://goo.gl/xdtIQj

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr