BAROMÈTRE DE LA DURABILITÉ SOCIALE DE LA #TRANSITIONÉNERGÉTIQUE ALLEMANDE 2017

Fait réjouissant, la transition énergétique allemande, ou Energiewende, fait l’objet d’intenses activités de recherche. Nous disposons à présent d’estimations fiables sur les technologies, les coûts pour les consommateurs finaux et la société, et les conséquences auxquelles on peut s’attendre pour l’environnement et la santé.

Nous savons combien les émissions de CO2 ont déjà été réduites grâce à la transition énergétique, et comment procéder pour les réduire encore avantage. Il existe également un certain nombre d’études scientifiques traitant des effets de l’expansion des énergies renouvelables sur la protection de la nature et des espèces. Une question reste cependant peu examinée : quels sont les effets de la transition énergétique sur la société ?