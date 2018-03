Remise du #prix allemand de l’ #innovation pour l’ #environnement et le #climat

Le ministère fédéral de l’environnement et la fédération des entreprises allemandes (BDI) ont remis, le 21 février 2018, le prix allemand de l’innovation pour l’environnement et le climat (IKU) à six lauréats. Ce prix vient récompenser, tous les deux ans depuis 2009, les innovations environnementales d’excellence des entreprises et instituts de recherche allemands.