Ce projet, nommé « brine4power », a été initié et est développé par EWE GASSPEICHER GmbH, société ayant déposé des brevets pour l’utilisation de cavités saline en tant que batterie. Actuellement encore au stade expérimental, cette technologie consiste en la mise en service d’une batterie « naturelle », basée sur un procédé salin, que viennent alimenter en électricité une éolienne et des modules solaires.

Ulrich Schubert, du Center for Energy and Environmental Chemistry de l’Université de Jena, a développé avec une équipe de chercheurs les matériaux permettant le fonctionnement de cette batterie, nommée « Redox-Flow ». Il s’agit notamment d’un nouveau polymère, capable d’attirer et de repousser les électrons, un procédé rendu possible et particulièrement stable dans un environnement saturé en sel. L’institut Fraunhofer ICT est également partenaire du projet et contribuera au lancement du prototype.

D’où l’ambition, d’ici cinq ans, de transposer ce projet à plus grande échelle, sur le terrain. Par une réaction d’oxydoréduction faisant intervenir le nouveau matériau développé, on transformerait alors les dômes salins en batteries, capables de stocker une grande quantité d’énergie. Cette batterie permettrait de stocker, selon le porteur du projet l’énergéticien EWE, jusqu’à 700 MWh d’électricité, ce qui correspond à ce qui est consommé par 75.000 foyers en un jour, et cela avec un rendement proche de 70 %.

Les batteries sont une des méthodes de stockage de l’énergie les plus étudiées actuellement, présentant des avantages certains par rapport à d’autres procédés plus lourds en termes d’infrastructures (pompage-turbinage) ou moins efficaces (procédé de stockage de l’hydrogène notamment).

Le procédé Redox-Flow, expérimenté en Allemagne dès les années 1950, n’a pourtant jamais connu de réel succès, faute de composants disponibles et bon marché. Un problème que vient résoudre le nouveau polymère, créé par le partenariat entre EWE et l’université de Jena. A terme, cette technologie pourrait aussi trouver d’autres débouchés, dans l’industrie automobile notamment.

Plus d’informations : Janoschka, T., Martin, N., Martin, U., Friebe, C., Morgenstern, S., Hiller, H., … & Schubert, U. S. (2015). An aqueous, polymer-based redox-flow battery using non-corrosive, safe, and low-cost materials. Nature, 527(7576), 78-81 – https://www.nature.com/articles/nature18909

Source : « So funktioniert die größte Batterie der Welt », Article du Spiegel Online, 23/11/2017 – http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/brine4power-so-funktioniert-die-groesste-batterie-der-welt-a-1179827.html

Rédacteur : Fabien Baudelet, fabien.baudelet[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr