»HYPOWERRANGE« : UN NOUVEAU CONCEPT DE BATTERIES HYBRIDES AMELIORE L’AUTONOMIE ET LA PERFORMANCE DES VEHICULES ELECTRIQUES

Dans le cadre du projet »hyPowerRange« , financé par le Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi), l’Institut Fraunhofer expérimente un nouveau type de batterie, prometteur à bien des égards. Celui-ci permettra une conception à bas coût, qui propose une performance et une capacité modulaire et flexible des batteries pour des véhicules électriques.