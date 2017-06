Le prix ꞌꞌBlue Planetꞌꞌ décerné au fondateur et directeur de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK)

Ce prix d’une valeur de 40 000 euros vient souligner le travail du Professeur Schellnhuber en tant que chercheur sur les thématiques du climat et de la protection de l’environnement, et notamment sur sa contribution à l’Accord de Paris. Dans ce cadre, il avait eu l’opportunité au côté de Serge Haroche et Claude Cohen-Tannoudji, lauréats du prix Nobel de physique de remettre au président français François Hollande, , un appel de 71 prix Nobels visant à limiter le réchauffement climatique.

Ce 2ème prix Blue Planet a également été décerné au Professeur Gretchen C. Daily de l’Université de Standford. Il sera remis aux deux lauréats le 19 octobre 2017 à l’Université des Nations-Unies de Tokyo.

Source :

ꞌꞌBlue Planet Prize awarded to Potsdam climate scientist Schellnhuberꞌꞌ, communiqué du PIK, 14/06/2017 – https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/blue-planet-prize-awarded-to-potsdam-climate-scientist-schellnhuber?set_language=en

ꞌꞌAnnouncing the winners for 2017 Blue Planet Prizeꞌꞌ, communiqué de la foundation Asahi Glass, 14/06/2017 – http://www.af-info.or.jp/blog/b-info_en/announcing-the-winners-for-2017-blue-planet-prize.html

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr