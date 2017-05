Mise en service d’une soufflerie de pointe à l’Institut Leibniz de recherche troposphérique à Leipzig

Jusqu’à aujourd’hui, les mesures réalisées au TROPOS permettaient simplement de quantifier l’interaction entre particules d’aérosols et gouttelettes grâce à un écoulement laminaire mis en place sur la plateforme expérimentale LACIS. Ceci a permis de mieux comprendre la formation des nuages et notamment l’influence des molécules organiques dans leur formation. Avec la nouvelle soufflerie LACIS-T mise en service il est désormais possible de créer des nuages se formant en zones de turbulence en contrôlant des paramètres tels que la température, l’humidité relative, la vitesse et le degré de turbulence du courant d’air insufflé. Des mesures laser sont réalisées afin de quantifier les évolutions observées et de pouvoir en déduire l’influence des processus microphysiques responsables de ces variations. In fine, les connaissances acquises grâce à cet équipement devront améliorer les connaissances climatiques et météorologiques telles que la formation des précipitations, la luminosité et le temps de résidence des nuages dans l’atmosphère.

La soufflerie LACIS-T s’étend sur un bâtiment de 4 étages et son financement de presque 1 million d’euros a été apporté par la communauté Leibniz. Le laboratoire TROPOS dispose, en plus de ce nouvel équipement, d’une plateforme de mesures in-situ ACTOS ce qui permettra de confronter les résultats expérimentaux simulés en laboratoire aux mesures obtenues en conditions réelles. A noter que l’ancien équipement LACIS fait partie du réseau de mesure européen EUROCAMP-2020 comprenant 14 autres appareils de mesures présents dans divers pays européens dont la France et qui contribuent à améliorer le recherche et le développement dans le domaine des sciences atmosphériques (qualité de l’air, modèles climatiques, etc.).

Source : « Weltweit einzigartiger Windkanal im Leipziger Wolkenlabor hat Betrieb aufgenommen », communiqué de presse du TROPOS, 25/04/2017 – https://www.tropos.de/aktuelles/pressemitteilungen/details/weltweit-einzigartiger-windkanal-im-leipziger-wolkenlabor-hat-betrieb/

