Prolongation du projet AquaDiva visant à renforcer la recherche sur la qualité des eaux souterraines

Le prolongement du financement jusqu’en 2021 permettra au CRC de poursuivre ses recherches sur l’interaction entre biosphère et géosphère et notamment la zone critique entre l’atmosphère et les aquifères [1] dans laquelle la vie biologique en interaction avec les conditions physico-chimiques de cette zone a une influence sur la qualité des eaux souterraines.

La première phase du projet (2013-2017) [2] a permis d’échantillonner de manière précise une zone de 25 km² dans le parc national d’Hainich (Thuringe) pour caractériser le sous-sol. Pour chaque station de mesure, des méthodes d’investigation par spectroscopie de masse et par séquençage ADN ont permis de déterminer les conditions physico-chimiques du milieu ainsi que la faune présente. Les résultats obtenus indiquent une variabilité au cours d’une même année et après un événement climatique extrême (sécheresse notamment), ce qui a une influence sur les aquifères. La deuxième phase du projet a pour but de mieux comprendre les différences observées entre les différents positionnements des échantillonnages et à accueillir de nouveaux partenaires nationaux et internationaux pour travailler sur ce projet.

Le centre AquaDiva réunit à l’heure actuelle 55 chercheurs de l’Université d’Iéna (Thuringe), de l’Institut Max Planck de biogéochimie (MPI-BGC) d’Iéna, de l’Institut Leibniz pour les technologies photoniques d’Iéna et du Centre Helmholtz pour la recherche environnementale (UFZ) de Leipzig (Saxe).

[1] Une aquifère est une formation géologique poreuse dans laquelle s’écoule une nappe d’eau souterraine.

[2] ꞌꞌLa DFG finance de nouvelles thématiques de rechercheꞌꞌ, communiqué de science-allemagne.fr, 31/05/2013 – https://www.science-allemagne.fr/fr/politiques-de-la-recherche-nodossier/la-dfg-finance-de-nouvelles-thematiques-de-recherche/

Plus d’informations :

Site web du centre de recherche collaborative AquaDiva – http://www.aquadiva.uni-jena.de.

Source :

ꞌꞌResearch on clean drinking waterꞌꞌ, communiqué de l’Université de Iéna, 16/06/2017 – https://www.uni-jena.de/en/Research+News/FM170616_CRC_AquaDiva_Funding.html

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr