Conférence sur “la Ville de Demain”, 08/12/2017

A l’occasion de l’anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat et quelques jours avant le sommet mondial « One Planet », l’Ambassade de France à Berlin a organisé, le vendredi 8 décembre 2017, une conférence autour de la lutte contre le changement climatique et plus précisément sur le thème de « la ville de demain ».

Afin de mettre en lumière des initiatives originales et concrètes qui existent pour faire face à ce défi, le service pour la science et la technologie de l’Ambassade a convié une dizaine d’intervenant.es d’horizons divers (recherche, entreprises & start-ups, élus, urbanistes…) à venir présenter leur vision de la ville de demain.