Best of de l´exposition FUTUROTEXTILES MIX présentés partir du 18 mai dans la vitrine de l´Ambassade de France à Berlin

Celui-ci devient de plus en plus intelligent. C’est-à-dire technique, innovant et conforme à la problématique du développement durable.

C’est un aperçu artistique, créatif et scientifique, qui vous est proposé : vous découvrirez des matières et des fonctions improbables (micro encapsulation, textiles connectés, protecteurs, artificiels, biodégradables) qui ont marqué les récentes éditions de l’exposition « Futurotextiles ».

Les matières sont innovantes et visionnaires, elles viennent de France et d’Europe et mettent en valeur la recherche et l’ingéniosité des ingénieurs et des entrepreneurs qui associent leurs talents à l’art des créateurs.

L´inauguration se fera en présence de Philippe Etienne, Ambassadeur de France en Allemagne et de Christine Phung, créatrice de mode française qui a crée en 2015 la robe « Exocet » présentée dans l´exposition. Cette robe est fabriquée à partir des écailles du poisson Tipalia à l´origine des fibres Umfortfil.

Source : lille3000

Commissariat: Caroline David

Inauguration : 18 Mai 2017

ACCÈS

Ambassade de France en Allemagne

Wilhelmstrasse 69

D-10117 BERLIN

ALLEMAGNE

www.futurotextiles.com – www.lille3000.eu