Cycle de tables rondes franco-allemandes dans les Universités d’Allemagne

Le Bureau de Coopération Universitaire de l’IFA à Berlin et l’Université franco-allemande (UFA) ont décidé d’apporter leur contribution en organisant un cycle de tables rondes franco-allemandes durant toute l’année 2017 et ce dans toute l’Allemagne, intitulé :

« Publication numérique : enjeux, usages et nouveaux métiers »

Ces tables rondes permettent de croiser les regards pluridisciplinaires d’intervenants français et allemands sur les enjeux de la publication numérique pour nos sociétés. Le but de ce cycle est de susciter les échanges et d’encourager le dialogue sur les conséquences à divers niveaux de la publication numérique pour notre société. Modérés par une personnalité universitaire ou médiatique, les débats s’appuient sur les expériences et travaux des intervenants, qui participent aux débats sous forme de tandems franco-allemands.

