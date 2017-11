Berlin a accueilli la 9è édition du Sommet mondial de la santé

En 2017, le WHS a réuni du 15 au 17 octobre 2000 participants de 100 pays et 250 intervenants. Pour cette édition, plusieurs thèmes d’actualité du secteur de la santé ont été abordés, notamment : l’antibiorésistance, le rôle du G7/G20 dans la santé globale, la digitalisation en santé et les menaces pour la sécurité en santé globale (épidémies, vaccins, maladies infectieuses émergentes).

Les intervenants ont tous plaidé pour une plus grande coopération entre les différents secteurs. Il paraît indispensable que les entreprises puissent apporter leur savoir-faire spécifique lors de crises, et s’associent avec les acteurs de la santé publique et de la recherche. Par ailleurs, de nombreuses problématiques transcendent les frontières, il est donc indispensable d’assurer la coordination des initiatives en santé globale de façon internationale.

La notion de confiance est capitale dans ces coopérations. Des solutions durables doivent être développées afin d’assurer la sécurité des citoyens. Il ne faut pas se contenter de réagir en cas de crise. De plus, l’industrie médicale (essais cliniques) est soumise à des régulations très strictes, rendant les processus de développement de nouveaux traitements très lents et très chers et créant un fossé entre la recherche et le patient.

Plus d’informations : site du WHS (en anglais) : www.worldhealthsummit.org/

