Feu vert pour la construction d’un Centre du cœur et du cerveau à Göttingen

Le concept du HBCG se veut hautement innovant. Il combine l’expertise de l’université dans les domaines de la neurologie, de la cardiologie et de la recherche musculo-squelettique, avec les compétences méthodologiques qui leur sont associées, en biologie et sciences moléculaires, en physique, en imagerie et informatique, en pharmacologie et en génétique humaine.

Ce centre verra se réaliser des recherches expérimentales, théoriques et cliniques sur les facteurs de pathologies cardiovasculaires et du système nerveux. Cette approche permet de développer de nouvelles procédures diagnostiques et thérapeutiques, qui n’auraient pas été accessible avec une approche de recherche conventionnelle et spécifique à un organe.

Le bâtiment coûtera 31,6 millions d’euros et sera situé sur le site de l’université. L’HBCG sera ainsi fortement impliqué dans le développement des relations et des coopérations avec les institutions non-universitaires implantées sur le campus. Environ 100 employés scientifiques et administratifs y travailleront. La construction devrait débuter en 2018 et s’achever en 2022.

Source : “„Herz und Hirn“ für 31 Millionen Euro. UMG-Forschungsgebäude „Heart and Brain Center Göttingen“ wird gebaut.”, communiqué de l’hôpital universitaire de Göttingen, 23/06/2017 – http://www.med.uni-goettingen.de/de/content/presseinformationen/presseinformationen_26046.asp

