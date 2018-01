La communauté des centres Helmholtz investit six millions d’euros dans la recherche contre les maladies liées à l’âge

Le Centre Helmholtz de Munich et le Centre allemand de recherche contre le #cancer (DKFZ, situé à Heidelberg en Bade-Wurtemberg) vont coordonner ensemble un projet appelé AMPro (« #Aging and Metabolic Programming ») destiné à explorer des approches innovantes pour la prévention et le traitement de maladies liées à l’âge. La communauté de centres Helmholtz finance ce programme à hauteur de six millions d’euros pour trois ans.