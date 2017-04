Compte-rendu de la conférence « Putting Outbreaks into perspective »

Le 24 mars 2017 s’est tenue à l’ambassade de France en Allemagne une conférence sur le thème "Putting Outbreaks into perspective" [1]. La conférence, organisée par le Centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin et l’Institut Robert Koch en collaboration avec le Service pour la Science et la Technologie, avait pour but de traiter le sujet des épidémies dans un contexte où les pathogènes peuvent maintenant se propager grâce à des réseaux de mobilité locaux et globaux beaucoup plus denses et rapides.