Deuxième Conférence franco-allemande de la #Recherche sur le #diabète les 19 et 20 avril 2018

Les 19 et 20 avril 2018 aura lieu à l’Ambassade de France à Berlin la deuxième Conférence franco-allemande de la Recherche sur le Diabète. Cette conférence est la deuxième manifestation de l’Académie franco-allemande de recherche sur le Diabète créé par le Centre allemand pour la Recherche sur le Diabète (DZD) et INSERM/AVIESAN.

Cette deuxième conférence rassemble les spécialistes allemands et français du domaine. Elle a pour but de faciliter et renforcer la coopération binationale dans le domaine de la recherche académique sur le diabète. Elle vise aussi à promouvoir de nouvelles solutions thérapeutiques pour la prévention et le traitement du diabète.

En plus de la présentation des points d’actualité scientifiques majeurs par des chercheurs de haut niveau, la conférence se concentrera sur la promotion de jeunes scientifiques. Ceux-ci seront invités à présenter les résultats de leurs recherches lors de sessions posters.

Cette conférence de haut niveau aura lieu dans le cadre de l’Académie franco-allemande du Diabète lancée par le DZD et INSERM/AVIESAN en 2014 avec le support de l’Ambassade de France et du BMBF.

Sessions et intervenants confirmés :

19 avril

Maladies du foie

Modération : Dominique Valla (Paris) and Michael Roden (Düsseldorf)

Philippe Mathurin, Lille | Stephan Herzig, Munich | Sabine Kahl, Düsseldorf | Catherine Postic, Paris

Gènes et Environnement

Modération : Nicolas Venteclef (Paris) and Martin Hrabé de Angelis (Munich)

Amélie Bonnefond, Lille | Jennifer Jäger, Nice | Johannes Beckers, Munich | Matthias Schulze, Potsdam

Cellule Beta : Raphaël Scharfmann (Paris) and Michele Solimena (Dresden)

Bengt Belgardt, Düsseldorf | Elise Dalmas, Paris | Martin Neukam, Dresden | Philippe Ravassard, Paris

Cerveau et métabolisme

Modération: Serge Luquet (Paris) and Hans-Ulrich Häring (Tübingen)

Daniela Cota, Bordeaux | Martin Heni, Tübingen | Christophe Magnan, Paris | Johan Ruud, Cologne

Session finale par Henning Beck-Nielsen, Copenhagen

Modération : Emmanuel van Obberghen, Nice



La conférence est ouverte à tous les scientifiques intéressés, ainsi qu’aux professionnels et journalistes intéressés par la recherche sur le métabolisme et le diabète.

Inscription

Programme

Contact : froehlich@dzd-ev.de

Source : Service Scientifique et Technologique de l’Ambassade de France à Berlin et Centre allemand pour la Recherche sur le Diabète (DZD)