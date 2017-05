Le BMBF investit 14,4 millions d’euros pour la création d’une alliance des biobanques allemandes

Les biobanques sont chargées de collecter et de stocker des tissus, du sang et d’autres substances biologiques et de les mettre à la disposition de la recherche médicale. Ceci permet d’avoir accès à une base de données très large pour l’exploration de différentes pathologies. Pour que l’information contenue dans ces échantillons puisse être échangée et utilisée de manière plus large, il est donc nécessaire que l’Allemagne et l’Europe entreprennent un processus d’harmonisation des biobanques.

La GBA a été initiée par la German Biobank Node (GBN), une plateforme de coopération centralisée pour la communauté des biobanques en Allemagne et également financée par le BMBF. La GBA aura pour but de centraliser les biomatériaux de différentes biobanques à travers l’Europe. A cet effet, l’alliance mettra en place une infrastructure informatique et de communication, implémentera des standards de qualité et harmonisera les standards légaux et éthiques. La GBA espère ainsi donner une impulsion au niveau européen et encourager la recherche transnationale.

Source : “BMBF investiert 14,4 Millionen Euro in die Vernetzung deutscher Biobanken”, communiqué de presse de la Charité, 02/05/2017 – https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/bmbf_investiert_144_millionen_euro_in_die_vernetzung_deutscher_biobanken/

