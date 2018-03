Le Conseil allemand de l’Ethique échange avec le #Bundestag sur les #Bigdata et #santé

Le Conseil allemand d’Ethique s’est réuni le mercredi 21 février avec les députés allemands pour discuter des Big Data et de la santé, des « mesures obligatoires au bénéfice de la personne » et de l’intervention sur les lignées germinales de l’embryon humain.

Le 21 février, une trentaine de députés du Bundestag ont accepté l’invitation du Conseil allemand de l’Ethique à participer à la 8e soirée parlementaire à Berlin, où étaient également présents la secrétaire d’État au Ministère fédéral de la Santé, Annette Widmann-Mauz (CDU / CSU) et le président de la commission de l’Education, la Recherche et l’Evaluation des choix technologiques, Ernst Dieter Rossmann (SPD).

Hans-Peter Friedrich, Vice-Président du parlement allemand, a accueilli les députés et les membres du du Conseil allemand de l’Ethique. Il s’est montré enthousiaste vis-à-vis des 14 positions prises durant la dernière décennie par le du Conseil allemand de l’Ethique. Compte tenu de l’évolution rapide des sciences, le Conseil a contribué de manière importante grâce à son expertise stratégique dans le champ politique à la prise de décision des députés allemands.

En effet, le Conseil a su mettre en avant et restructurer certaines problématiques et faire valoir ses arguments par rapport aux bilans réalisés, ainsi que fournir de nouveaux éclairages.

Le Président du Conseil, Peter Dabrock, a remercié le Vice-Président Hans-Peter Friedrich pour ses paroles encourageantes et pour la reconnaissance de la contribution du conseil au travail du Parlement. La devise du Conseil de l’éthique, qui est de respecter la pluralité fondée sur la dignité humaine et les droits de l’homme, de susciter la réflexion et d’offrir des conseils, est un engagement à l’oeuvre à travers diverses activités.

La présentation et la discussion des recommandations récentes et les travaux en cours du Conseil de l’Ethique ont été les principaux thèmes discutés pendant la soirée. Steffen Augsberg, a tout d’abord présenté le dernier avis du Conseil « Big Data et Santé – la souveraineté des données comme conception de la liberté d’information » (en langue allemande). Au cours de la soirée, Sigrid Graumann, également membre du Conseil, a fait le bilan sur l’état actuel des travaux concernant les « mesures obligatoires au bénéfice de la personne ». Enfin, sa collègue Alena Buyx, a rendu compte du travail qui vient de débuter concernant l’intervention sur les lignes germinales del’embryon humain. Ce nouveau chantier fait suite à sa récente recommandation d’initier un discours politique mondial et une réglementation internationale.

Du fait de l’ampleur de cette question, touchant l’ensemble de l’humanité, de nombreux députés sont persuadé que le Conseil de l’Ethique pourrait apporter une contribution d’envergure aussi bien pour les députés que pour le débat international.

L’avis du Conseil intitulé / « Big Data et Santé – la souveraineté des données comme conception de la liberté d’information » et sa recommandation ad hoc : « Intervention sur les lignées germinales de l’embryon humain : le Conseil allemand d’Ethique exige un discours politique global et à une réglementation internationale » sont disponibles sur le site internet du conseil www.ethikrat.org (tous deux en allemand).

