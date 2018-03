L’institut #Fraunhofer des technologies de production renforce son positionnement dans le domaine de la #tomographie en cohérence optique

La tomographie en cohérence optique (OCT) est une technique d’imagerie permettant de capturer des images avec une pénétration de plusieurs millimètres dans des tissus biologiques tout en conservant une résolution de l’ordre de grandeur du micromètre. Elle constitue donc une technologie à mi-chemin entre la microscopie et l’échographie.

Dans les années à venir, le marché de l’OCT devrait se développer considérablement, en particulier à destination de la chirurgie minimalement invasive et des applications non-invasives. Actuellement, les technologies d’OCT sont conçues indépendamment de leur application et ne sont donc pas toujours optimisées pour les tâches qu’elles doivent accomplir. L’institut IPT cherche donc à développer cette technologie de manière spécifique pour les applications auxquelles elle est destinée et s’investit pour cela dans deux initiatives :

Le réseau national de compétence « Innovationsforum FOMed » : il s’agit d’un réseau de compagnies et autres partenaires de l’industrie et de la recherche regroupant les compétences et intérêts des participants afin d’identifier de façon systématique les besoins de la médecine, de développer de nouvelles idées, de trouver des solutions et de les mettre en œuvre dans des coopérations de R&D concrètes. A cet effet, le réseau réunit presque tous les acteurs de la chaîne de valeur, initialement de façon régionale, avant de s’ouvrir à des partenaires nationaux et internationaux. Le réseau est financé par le Ministère (BMBF) par le biais de son initiative « Innovationsforen Mittelstand ».

L’alliance de recherche germano-japonaise « OCTmapp » : le but de ce projet de recherche, appelé « Optical Coherence Tomography for New Medical Applications », est de travailler avec l’Institut Tokyo Women Medical University, afin de développer un réseau international et une structure de recherche consacrés aux nouvelles applications médicales. Le projet devrait durer cinq ans et les partenaires allemands et japonais détermineront conjointement les mesures à prendre pour mettre en place une institution de recherche germano-japonaise autofinancée. Durant la première phase du projet, un plan de développement commun et des stratégies de recherche seront discutés et des mesures préparatoires seront initiées en vue de la mise en œuvre de la stratégie (comme par exemple un OCT Innovation Lab, au sein duquel des études cliniques préliminaires seront menées). A partir de la troisième année du projet, une deuxième phase sera amorcée et la nouvelle infrastructure de recherche commencera ses opérations. Ce projet est également financé par le BMBF.

Plus d’informations :

page du réseau national « Innovationsforum FOMed » sur le site de l’institut (en allemand) – https://www.forschungsallianz-oct.de/

page de l’alliance de recherche « OCTmapp » sur le site de l’institut (en allemand) – https://www.octmapp.com/de.html

Source : “Durchblick bis ins kleinste Detail : Fraunhofer IPT erschließt neue medizinische Anwendungen der Optischen Kohärenztomographie”, communiqué de presse de l‘institut Fraunhofer IPT, 18/01/2018 – https://www.ipt.fraunhofer.de/de/presse/Pressemitteilungen/20180118_durchblick-bis-ins-kleinste-detail-fraunhofer-ipt-erschliesst-neue-medizinische-anwendungen-der-optischen-kohaerenztomographie.html

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr