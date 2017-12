Un consortium allemand veut utiliser les nanoparticules pour améliorer l’action des médicaments dans le cerveau

Les pathologies du cerveau, telles que les tumeurs, ne peuvent souvent être traitées de façon satisfaisante par des médicaments. En effet, les vaisseaux sanguins dans le cerveau possèdent une paroi très épaisse qui ne laisse que certaines molécules passer dans le sang. Des recherches récentes ont cependant démontré que cette barrière sang-cerveau peut être ouverte en réchauffant la paroi des vaisseaux grâce à des nanoparticules – mais seulement pour le cerveau tout entier.

Les chercheurs du consortium veulent maintenant développer une nouvelle approche permettant de ne sélectionner qu’un site d’action déterminé où les molécules pourraient avoir une action plus efficace. Pour cela, ils injecteront dans le sang des nanoparticules qui seront chauffées au niveau du site d’action voulu via une excitation magnétique. Le site d’action est déterminé et surveillé de façon non-invasive par une nouvelle méthode d’imagerie (l’imagerie à particules magnétiques ou MPI, pour « magnetic particle imaging »).

En plus des départements de neurochirurgie et de radiologie de l’hôpital universitaire de Fribourg-en-Brisgau, le consortium réunira également l’institut de technologie médicale de l’université de Lübeck (Schleswig-Holstein) et l’entreprise Bruker Biospin MRI GmbH (Rheinstetten, Bade-Wurtemberg).

Source : “Blut-Hirn-Schranke mit Nanomagneten für Medikamente öffnen”, communiqué de presse de l‘hôpital universitaire de Fribourg-en-Brisgau, 21/11/2017 – https://www.uniklinik-freiburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detailansicht/presse/1407.html

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr