PRIX “FORCHEURS JEAN-MARIE LEHN” récompensant les collaborations franco-allemandes entre jeunes chercheurs – Appel à candidatures 2018

Dans la continuité du Prix Humboldt Gay Lussac, qui récompense les carrières scientifiques franco-allemandes d’excellence, l’Ambassade de France en Allemagne associée avec l’Université Franco-Allemande ont souhaité récompenser, et encourager, les binômes franco-allemands de jeunes chercheurs. L’ambition du PRIX FORCHEURS-JEAN-MARIE LEHN est donc de distinguer les collaborations prometteuses dans le domaine de la santé et de la chimie, et de les encourager à poursuivre dans la voie franco-allemande.

Néologisme forgé à partir des mots allemand Forscher et français chercheur, le terme Forcheur, emprunté à l’ouvrage éponyme de Gérard Foussier, désigne les scientifiques qui travaillent ensemble au quotidien de part et d’autre du Rhin. L’Ambassade de France en Allemagne et l’Université Franco-Allemande, en partenariat avec Sanofi Deutschland et BASF France, organisent chaque année le Prix FORCHEURS-JEAN-MARIE LEHN afin de récompenser un binôme franco-allemand de jeunes chercheurs pour l’excellence de leur collaboration, dans les domaines de la chimie, de la santé ou de la pharmacologie. Son nom évocateur témoigne d’une forte volonté de rapprocher les communautés scientifiques françaises et allemandes. Il est parrainé par le professeur Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie.

Le dossier de candidature doit être envoyé avant le Lundi 25 mars 2018 à l’adresse suivante : science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr, sous format pdf.

Dossier de candidature et informations complémentaires