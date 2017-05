Le Service pour la science et la technologie près l’ambassade de France en Allemagne, sous le parrainage du Professeur Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie, organise, en partenariat avec l'Université franco-allemande et les entreprises BASF France et Sanofi Allemagne, un concours récompensant une coopération scientifique franco-allemande en recherche dans les domaines de la chimie, de la santé et de la pharmacologie. Ce concours vise à récompenser tous les ans un binôme de jeunes chercheurs ou chercheuses, français et allemand, issus des communautés scientifiques française et allemande, sur la base de l’excellence de leur collaboration.