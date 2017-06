Finale au niveau fédéral du prix « Jugend forscht », récompensant les jeunes talents scientifiques allemands

Plus de 12 000 jeunes, majoritairement des lycéens, ont participé cette année au concours, qui débute par des compétitions au niveau régional. 178 finalistes ont ensuite été sélectionnés pour la finale à l’échelle fédérale.

Johanna Wanka, ministre fédérale de l’Enseignement et de la Recherche, a remis les prix aux jeunes lauréats, qui se sont illustrés dans des disciplines scientifiques variées, telles que les mathématiques, l’informatique, la physique, la biologie, la chimie, mais aussi les sciences spatiales. Le but de ce concours fortement ancré dans la tradition scolaire allemande est d’encourager et de repérer les jeunes s’intéressant aux sciences et à la technique, et de les soutenir dans leur orientation professionnelle, en proposant par exemple des séjours de recherche, des stages et des participations à des concours internationaux.

Plus d’informations :

Site de la fondation Jugend forscht : https://www.jugend-forscht.de/

Source : « Wanka zeichnet Deutschlands klügsten Forschernachwuchs aus », communiqué de presse du BMBF, 29/05/2017 – https://www.bmbf.de/de/wanka-zeichnet-deutschlands-kluegste-nachwuchswissenschaftler-aus-4249.html

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr