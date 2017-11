La Conférence Falling Walls à Berlin

Les 8 et 9 novembre 2017 s’est déroulée la conférence Falling Walls dans le cadre de la Science Week de Berlin. Falling Walls est organisé chaque année depuis 2009, en commémoration de la chute du mur de Berlin. L’évènement « Falling Walls » est ainsi devenu en quelques années un rendez-vous incontournable pour la communauté des chercheurs et pour les décideurs de la recherche aux niveaux allemand et international. La conférence contribue largement à renforcer le positionnement de la capitale allemande comme haut lieu de la science et de la recherche.