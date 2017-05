Le programme WIR ! promeut un renforcement des structures régionales par l’innovation

Lors d’une phase pilote qui s’achèvera en 2019, 150 millions d’euros seront débloqués pour soutenir le développement de projets visant à étoffer les systèmes d’innovation à l’échelle des Länder de l’ancienne Allemagne de l’Est. L’objectif de ces subventions est de permettre aux centres d’innovation déjà existants dans ces Länder de développer davantage leurs points forts, par exemple la transition et l’efficacité énergétique, l’alimentation et l’agriculture.

Le programme WIR ! Fait partie du nouveau programme-cadre de subventions « Innovation et changement de structures » réunissant plusieurs programmes qui œuvrent à plusieurs niveaux autour du système d’innovation allemand, dans le but d’augmenter les capacités à innover dans les Länder de l’est et de l’ouest qui sont pour l’instant les moins impliqués dans la recherche et l’innovation, notamment en raison d’infrastructures insuffisantes. Cet ensemble de programmes est lui-même relié à l’Initiative « Les régions entreprennent » menée par le BMBF entre 2000 et jusqu’en 2022, qui aura consacré plus de deux milliards d’euros au total, investis majoritairement dans anciens Länder de l’est.



