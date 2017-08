Ouverture du Centre pour nanostructures hybrides à Hambourg

Le centre servira de cadre pour la recherche à mi-chemin entre physique, chimie, biologie et médecine. Le but est d’analyser les propriétés de solides et de biomatériaux afin de les adapter et de développer de nouvelles propriétés matérielles pour des applications chimiques, biologiques ou médicales. Par exemple, dans le futur, de petits implants bioélectroniques pourraient remplacer les cellules sensorielles humaines détruites.

Le centre offrira notamment une salle blanche pouvant accueillir jusqu’à 90 scientifiques qui pourront préparer eux-mêmes leurs nanostructures. Autour de cette salle, 60 autres laboratoires seront également mis à disposition, dont certains protégés contre les ondes électromagnétiques ou les vibrations, offrant ainsi la possibilité de mener des recherches sur des matériaux quantiques et biologiques. Le directeur de l’institut espère pouvoir combler le fossé entre la recherche en physique et la recherche biologique et médicale, et associer d’autres institutions de la région, en plus de l’université de Hambourg.

Plus d’informations : site du CHyN – http://www.chyn.de/

