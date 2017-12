Le BMBF a subventionné 20 200 projets à hauteur de plus de 6,5 milliards d’euros en 2016

Ce montant comprend les sommes versées pour l’Initiative d’Excellence et pour le pacte 2020 pour l’enseignement supérieur (Hochschulpakt) [1].

Le BMBF ne soutient pas que des instituts de recherche, mais effectue aussi un soutien direct à des projets : les personnes intéressées peuvent postuler pour des subventions dans le cadre des appels à projets proposés par le ministère (« Bekanntmachungen »).

L’éventail des sujets pouvant bénéficier de subventions est très large et peut concerner des domaines tels que la recherche en sécurité civile ou en matière de santé, ou la mise à disposition d’une offre éducative adaptée pour les enfants défavorisés. Par exemple, un projet pour améliorer les conditions d’interventions d’urgence en mer des pompiers et des secours a été soutenu à hauteur de 2,3 millions d’euros par le BMBF. Le projet ELISE-ELE, auquel le BMBF consacre 2 millions d’euros, a pour objectif le développement de projets éducatifs à l’aide de lunettes connectées, permettant des expériences d’apprentissage réalistes et concrètes.

[1] Voir l’article « Les retombées positives du pacte 2020 pour l’enseignement supérieur », Science Allemagne, 25/07/2017 – https://www.science-allemagne.fr/fr/politiques-de-la-recherche-nodossier/les-retombees-positives-du-pacte-2020-pour-lenseignement-superieur/

Informations sur les subventions du gouvernement fédéral allemand (en anglais et en allemand) : https://www.foerderinfo.bund.de/

Appels d’offre (« Bekanntmachungen ») du BMBF : https://www.bmbf.de/foerderungen/

Source : « 20.200 Forschungsprojekte hat das BMBF 2016 mit mehr als 6,5 Mrd. Euro gefördert », communiqué de presse du BMBF, 28/12/2017 – https://www.bmbf.de/de/20-200-forschungsprojekte-hat-das-bmbf-2016-mit-mehr-als-6-5-mrd-euro-gefoerdert-5190.html

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr