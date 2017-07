Le Campus européen Eucor lance le dispositif de financement « Seed Money »

L’objectif en est de fournir un capital initial à de nouveaux projets transfrontaliers susceptibles de stimuler le développement du Groupement et la progression de sa mise en réseau dans le domaine scientifique. Deux lignes de financement sont prévues : « Recherche et innovation » et « Formation ». En tout, entre cinq et dix projets par an doivent pouvoir bénéficier chacun d’un soutien financier maximal de 60 000 euros.

Plus d’informations sur le « Seed Money » :

http://www.eucor-uni.org/fr/seed-money

Source : Campus européen Eucor